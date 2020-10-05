Коронавирус. В Украине впервые за шесть дней выявили менее 4000 заболевших за сутки

В воскресенье традиционно выявляют меньше заболевших коронавирусом, но число новых пациентов с COVID-19 все равно высокое, говорит Степанов

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За прошедшие сутки в Украине выявили 3774 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 4140). Последний раз о менее 4000 инфицированных за сутки сообщалось 29 сентября, говорится в данных системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны.

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"Вы видите, что даже в воскресенье, когда традиционно меньше людей обращаются к врачу. Несмотря на это, у нас большое число заболевших", – прокомментировал статистику глава Минздрава Максим Степанов.

Он также раскритиковал концерт в Харькове, проведенный 3 октября.

За сутки, по его словам, заболели 196 детей и 156 медиков, госпитализировано 475 человек. Умерли 33 больных COVID-19 (днем ранее – 44), выздоровели 1145 пациентов (1370). Было сделано 17 180 тестов на коронавирус: 15 646 методом ПЦР (выявляет заболевших), 1534 методом ИФА (выявляет и переболевших).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 230 236 заболевших, 4430 умерших и 101 252 выздоровевших.

Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, уже в ближайшие месяцы в Украине заболеваемость может возрасти до 7000 – 9000 инфицированных в сутки.

Главный санврач Виктор Ляшко 1 октября заявил, что сейчас нецелесообразно снова вводить жесткий карантин

Сегодня в Украине вступают в силу новые карантинные зоны.

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Марк Сировой

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