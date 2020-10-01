Карантин. В Украине обновили список зон, Киев остается в желтой зоне

Новое зонирование будет действовать 14 дней с 5 октября

С 5 октября в красной зоне будут Тернополь и Канев Черкасской области, Киев остается в желтой зоне. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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Новое карантинное зонирование будет действовать 14 дней.

В красной зоне запрещена работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов.

В оранжевой зоне:

Винница;

Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий и Терейской районы Волынской области;

Днепр;

Бахмут и Угледар, Славянский район (Донецкой область);

Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Овручский, Олевский и Чудновский районы Житомирской области;

Ужгород, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

Ирпень и Фастов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

Беловодский район Луганской области;

Львов, Золочевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

Николаев;

Беляевка, Измаил и Теплодар, Арцызский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Подольский районы Одесской области;

Полтава;

Дубно, Вараш и Острог, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;

Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

Бережаны, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский, Зачепиловский, Первомайский и Харьковский районы Харьковской области;

Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Волочисский, Деражнянский, Дунаевский, Каменец-Подольский, Летичиский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

Смела, Каневский и Смоленской районы Черкасской области;

Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

Нежин, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области.

В оранжевой зоне запрещена хостелов и турбаз, ресторанов, ночных клубов ночью, спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на десять квадратных метров), массовые сборы более 100 человек.

В желтой зоне:

Жмеринка, Винница, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Бершадский, Винницкий, Калиновский, Козятинский, Литинский, Немировский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский и Чечельницкий районы Винницкой области;

Ковель, Гороховский, Иванчивський, Камень-Каширьский, Ковельский, Гороховский, Любашевский, Шацкий, Маневицкий, Ратновский, Рожищенский и Шацкий районы Волынской области;

Кривой Рог, Новомосковск и Терновка, Верхнеднепровский, Днепровский, Пятихатский, Солонянский и Царичанский районы Днепропетровской области;

Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск и Торецк, Великоновоселковский, Марьинский и Покровский районы Донецкой области;

Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Брусильвський, Емильчинский, Коростенский, Народицкий, Новоград-Волынский, Попильнянский, Пулинского, Романовский, Хорошевский и Черняховский районы Житомирской области;

Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Мукачевский, Раховский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;

Запорожье и Бердянск, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Новониколаевский, Приазовский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области;

Болехов, Коломыя и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рожнятовский и Снятинский районы Ивано-Франковской области;

Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав и Славутич, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский , Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

Северодонецк, Белокуракинский, Кременевский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;

Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Радеховский, Сколевский, Стрыйский и Яворивский районы Львовской области;

Вознесенск, Березанский, Веселиновский, Витовский, Кривоозерский и Николаевский районы Николаевской области;

Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск и Южный, Балтский, Белгород-Днестровский, Ивановский, Измаильский, Кодымский, Любашевский, Окнянский, Раздельнянский, Савранский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;

Лубны и Миргород, Диканский, Лохвицкий, Миргородский, Новсанжарский, Полтавский и Шишацкий районы Полтавской области;

Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Корецкий, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

Конотоп, Ахтырка, Ромны и Шостка, Белопольский, Буринский, Глуховский, Краснопольский, Лебединский, Недрыгайловский, Роменский и Середина-Будский районы Сумской области;

Изюм, Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичивский, Коломакский, Красноградский, Лозовской, Нововодолажский и Чугуевский районы Харьковской области;

Херсон, Белозерский, Ивановский и Новотроицкий районы Херсонской области;

Салават и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Каменец-Подольский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Староконстантиновский, Старосинявский, Хмельницкий и Чемеровецкого района Хмельницкой области;

Черкассы, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченсковский, Лисянский, Маньковский, Монастирищенский, Тальнивский, Христиновский, Черкасский, Чигирин, Чернобаевский и Шполянский районы Черкасской области;

Чернигов и Прилуки, Бахмач, Бобровицкий, Городнянский, Козелецкий, Крупской, Корюковский, Нежинский, Репкинский, Сребнинский и Черниговский районы Черниговской области;

Киев.

Там запрещено посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста (кроме тех лиц, оказывающих услуги).

Винница попала в желтую и оранжевую зоны, LIGA.net пытается уточнить информацию в Минздраве.

26 августа Кабмин продлил адаптивный карантин в стране до ноября.

Арина Толина

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