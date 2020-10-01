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Карантин. В Украине обновили список зон, Киев остается в желтой зоне

01.10.2020, 18:55
Карантин. В Украине обновили список зон, Киев остается в желтой зоне - Фото
Иллюстративное фото: Максим Шипенков/ЕРА

Новое зонирование будет действовать 14 дней с 5 октября

С 5 октября в красной зоне будут Тернополь и Канев Черкасской области, Киев остается в желтой зоне. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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Новое карантинное зонирование будет действовать 14 дней.

В красной зоне запрещена работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов.

В оранжевой зоне:

  • Винница;
  • Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий и Терейской районы Волынской области;
  • Днепр;
  • Бахмут и Угледар, Славянский район (Донецкой область);
  • Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Овручский, Олевский и Чудновский районы Житомирской области;
  • Ужгород, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;
  • Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
  • Ирпень и Фастов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;
  • Беловодский район Луганской области;
  • Львов, Золочевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
  • Николаев;
  • Беляевка, Измаил и Теплодар, Арцызский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Подольский районы Одесской области;
  • Полтава;
  • Дубно, Вараш и Острог, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;
  • Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;
  • Бережаны, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;
  • Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский, Зачепиловский, Первомайский и Харьковский районы Харьковской области;
  • Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Волочисский, Деражнянский, Дунаевский, Каменец-Подольский, Летичиский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
  • Смела, Каневский и Смоленской районы Черкасской области;
  • Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
  • Нежин, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области.

В оранжевой зоне запрещена хостелов и турбаз, ресторанов, ночных клубов ночью, спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на десять квадратных метров), массовые сборы более 100 человек.

В желтой зоне:

  • Жмеринка, Винница, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Бершадский, Винницкий, Калиновский, Козятинский, Литинский, Немировский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский и Чечельницкий районы Винницкой области;
  • Ковель, Гороховский, Иванчивський, Камень-Каширьский, Ковельский, Гороховский, Любашевский, Шацкий, Маневицкий, Ратновский, Рожищенский и Шацкий районы Волынской области;
  • Кривой Рог, Новомосковск и Терновка, Верхнеднепровский, Днепровский, Пятихатский, Солонянский и Царичанский районы Днепропетровской области;
  • Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск и Торецк, Великоновоселковский, Марьинский и Покровский районы Донецкой области;
  • Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Брусильвський, Емильчинский, Коростенский, Народицкий, Новоград-Волынский, Попильнянский, Пулинского, Романовский, Хорошевский и Черняховский районы Житомирской области;
  • Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Мукачевский, Раховский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;
  • Запорожье и Бердянск, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Новониколаевский, Приазовский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области;
  • Болехов, Коломыя и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рожнятовский и Снятинский районы Ивано-Франковской области;
  • Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав и Славутич, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский , Фастовский и Яготинский районы Киевской области;
  • Северодонецк, Белокуракинский, Кременевский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;
  • Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Радеховский, Сколевский, Стрыйский и Яворивский районы Львовской области;
  • Вознесенск, Березанский, Веселиновский, Витовский, Кривоозерский и Николаевский районы Николаевской области;
  • Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск и Южный, Балтский, Белгород-Днестровский, Ивановский, Измаильский, Кодымский, Любашевский, Окнянский, Раздельнянский, Савранский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
  • Лубны и Миргород, Диканский, Лохвицкий, Миргородский, Новсанжарский, Полтавский и Шишацкий районы Полтавской области;
  • Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Корецкий, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
  • Конотоп, Ахтырка, Ромны и Шостка, Белопольский, Буринский, Глуховский, Краснопольский, Лебединский, Недрыгайловский, Роменский и Середина-Будский районы Сумской области;
  • Изюм, Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичивский, Коломакский, Красноградский, Лозовской, Нововодолажский и Чугуевский районы Харьковской области;
  • Херсон, Белозерский, Ивановский и Новотроицкий районы Херсонской области;
  • Салават и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Каменец-Подольский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Староконстантиновский, Старосинявский, Хмельницкий и Чемеровецкого района Хмельницкой области;
  • Черкассы, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченсковский, Лисянский, Маньковский, Монастирищенский, Тальнивский, Христиновский, Черкасский, Чигирин, Чернобаевский и Шполянский районы Черкасской области;
  • Чернигов и Прилуки, Бахмач, Бобровицкий, Городнянский, Козелецкий, Крупской, Корюковский, Нежинский, Репкинский, Сребнинский и Черниговский районы Черниговской области;
  • Киев.

Там запрещено посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста (кроме тех лиц, оказывающих услуги).

Винница попала в желтую и оранжевую зоны, LIGA.net пытается уточнить информацию в Минздраве.

Арина Толина
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