За все время эпидемии в Украине зарегистрированы 213 028 заболевших. 94 443 заразившихся выздоровели, 4193 умерли

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За прошедшие сутки, 30 сентября, в Украине выявили 4069 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 4027) – это новый рекорд. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

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Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что среди заболевших – 250 детей и 288 медиков. Госпитализировали за это время 730 пациентов. В стационар в Украине определяют не бессимптомные, легкие или умеренные случаи – только тяжелые, среднетяжелые, а также людей из основных групп риска.

За этот период скончались 64 человека (днем ранее – столько же). За сутки зафиксировано 2083 выздоровевших (днем ранее — 2110).

За этот период всего сделано 53 022 теста (днем ранее – 51 229). По методу ПЦР, который выявляет больных, сделано 30 167 тестов (днем ранее – 27 572), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 22 855 (днем ранее – 23 657).

Власти прогнозируют на пике эпидемии в Украине до 5000 заболевших за сутки.

Депутат Евросолидарности Зинкевич на днях заболела COVID-19 "повторно".

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Евгений Пилипенко

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