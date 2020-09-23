Специалисты прогнозируют на пике COVID-19 до 5000 заболевших за сутки в Украине

По мнению главы Госпотребслужбы столицы Олега Рубана, очаги заражения будут там, где не соблюдаются карантинные правила

В Украине на пике заболеваемости COVID-19 ожидается до 5000 новых случаев за сутки. Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, сообщает РБК-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, в зимний период пиковые показатели заболеваемости COVID-19 будут достигать 5000 новых случаев за сутки.

"При максимальной заболеваемости в Украине мы будем фиксировать ежедневно от 3000 до 5000 тысяч случаев заражения", - отметил Рубан.

Он добавил, что очаги заражения будут там, где не соблюдают карантинные правила.

"Точечные всплески мы рассматриваем в организованных коллективах, в детских дошкольных учреждениях, школах и там, где не соблюдают карантинные правила. Такие всплески будут на протяжении всего сезона", - считает Рубан.

18 сентября перечень карантинных зон обновили, но столица осталось все равно в "оранжевой".

За прошедшие сутки, 22 сентября, в Украине выявили 3497 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 ( днем ранее – 2884 ) – это почти повторение рекордного показателя (3584), который зафиксировали около недели назад.

днем ранее – 2884 зафиксировали 23 сентября Рубан заявлял, что в ближайшее время ожидается рост заболеваемости коронавирусом и что Киев, скорее всего, останется в "оранжевой" карантинной зоне до марта.

Читайте также: Коронавирус. В Киеве больше 20 000 заболевших COVID-19 с начала карантина: карта

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.