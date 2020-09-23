Специалисты прогнозируют на пике COVID-19 до 5000 заболевших за сутки в Украине
По мнению главы Госпотребслужбы столицы Олега Рубана, очаги заражения будут там, где не соблюдаются карантинные правила
В Украине на пике заболеваемости COVID-19 ожидается до 5000 новых случаев за сутки. Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, сообщает РБК-Украина.
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По его словам, в зимний период пиковые показатели заболеваемости COVID-19 будут достигать 5000 новых случаев за сутки.
"При максимальной заболеваемости в Украине мы будем фиксировать ежедневно от 3000 до 5000 тысяч случаев заражения", - отметил Рубан.
Он добавил, что очаги заражения будут там, где не соблюдают карантинные правила.
"Точечные всплески мы рассматриваем в организованных коллективах, в детских дошкольных учреждениях, школах и там, где не соблюдают карантинные правила. Такие всплески будут на протяжении всего сезона", - считает Рубан.
- 18 сентября перечень карантинных зон обновили, но столица осталось все равно в "оранжевой".
- За прошедшие сутки, 22 сентября, в Украине выявили 3497 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 2884) – это почти повторение рекордного показателя (3584), который зафиксировали около недели назад.
- 23 сентября Рубан заявлял, что в ближайшее время ожидается рост заболеваемости коронавирусом и что Киев, скорее всего, останется в "оранжевой" карантинной зоне до марта.
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