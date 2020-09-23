Украина уже на 14 месте в мире по суточной заболеваемости: мы опередили Британию, Мексику и Иран

За прошедшие сутки, 22 сентября, в Украине выявили 3497 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 2884) – это почти повторение рекордного показателя (3584), который зафиксировали около недели назад. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период скончались 63 человека (днем ранее – 59). Зафиксированы рекордные 1769 выздоровевших (днем ранее — 1717) за сутки.

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За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 184 734 заболевших. 81 670 заразившихся выздоровели, 3705 умерли.

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Евгений Пилипенко

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