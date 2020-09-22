"Пишут заявления, потому что им страшно". В Харькове массово увольняются медики

Из опорной больницы Харькова по причине наплыва коронавирусных больных уже уволилось 25 медиков

На 21 сентября в опорной больнице Харькова № 25 заявления на увольнение подали 25 человек из медицинского персонала. Причиной стал массовый наплыв больных с COVID-19, рассказала в комментарии Суспільному заместитель харьковского мэра Светлана Горбунова-Рубан.

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По словам чиновницы, 25-я больница Харькова только за три дня — с 16 по 18 сентября — приняла 96 больных коронавирусом. При этом, медучреждение рассчитано всего на 100 пациентов.

"25 людей на сегодняшний день, я разговаривала с главврачом, подали заявления на увольнение. Они с ними работает, обсуждает, просит остаться, потому что у нас нет другого выхода. Кадров нет. Медицинских кадров, которые нам сегодня нужны, в том количестве, их на сегодня просто нет", — отметила она.

Горбунова-Рубан подчеркнула, что сейчас в дефиците медсестры, анестезиологи и терапевты. "Люди, которые должны работать с COVID-больными понимают, что они могут заболеть. Они пишут заявления, потому что им страшно за себя, за своих близких", — рассказала она.

По словам замэра, в городе к коронавирусу "подготовились как могли": закупили средства защиты, запаслись лекарствами и поработали с персоналом, но медики были согласны работать до тех пор, "пока сами не попали в процесс".

На 22 сентября в Харьковской области больше всего больных за сутки: динамика по регионам.

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Дарья Мостовая

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