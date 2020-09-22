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COVID-19. Харьковская область лидирует по количеству больных за сутки: динамика

22.09.2020, 08:58
COVID-19. Харьковская область лидирует по количеству больных за сутки: динамика - Фото
Иллюстративное фото: CEMDbuk/Facebook

За последние сутки меньше всего заразились коронавирусом в Луганской области

За минувшие сутки больше всего заболевших зафиксировали в Харьковской (372), Тернопольской (293), Львовской (275), Одесской (233) областях и Киеве (270). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего заразившихся за этот период – в Луганской области (8).

Динамика эпидемии по регионам:

  • Харьковская область – 15 505 заболевших (372 за сутки);
  • Львовская – 18 793 (275);
  • Черновицкая – 13 304 (139);
  • Ивано-Франковская – 12 675 (137);
  • Одесская – 11 843 (233);
  • Киев – 20 028  (270);
  • Ивано-Франковская – 12 675 (137);
  • Тернопольская – 11 732 (293);
  • Ровенская – 11 353  (111);
  • Закарпатская – 9265 (76);
  • Киевская – 8020 (140);
  • Волынская – 7031 (95);
  • Винницкая – 5377 (55);
  • Житомирская – 5121 (62);
  • Хмельницкая – 4937 (114);
  • Днепропетровская – 4218 (100);
  • Черниговская – 3411 (70);
  • Сумская – 3184 (67);
  • Черкасская – 3145 (49);
  • Запорожская – 3034 (100);
  • Николаевская – 2572 (21);
  • Донецкая – 2505 (25);
  • Полтавская – 1575 (41);
  • Кировоградская – 1005 (12);
  • Херсонская – 837 (19);
  • Луганская – 767 (8);

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

  • 16 сентября Кабмин изменил критерии для ужесточения карантинных мер: в красной зоне смогут работать детские сады и школы, а в оранжевой  не будут запрещать перевозки при заполненности 50% мест для сидения.
  • 17 сентября в стране был зафиксирован рекорд по суточному числу заболевших COVID-19  3584 украинца.
  • 21 сентября сообщалось, что за минувшие сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировали в Харьковской (245), Львовской областях (201) и Киеве (275). 

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Арина Толина
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