COVID-19. Харьковская область лидирует по количеству больных за сутки: динамика
22.09.2020, 08:58
Иллюстративное фото: CEMDbuk/Facebook
За последние сутки меньше всего заразились коронавирусом в Луганской области
За минувшие сутки больше всего заболевших зафиксировали в Харьковской (372), Тернопольской (293), Львовской (275), Одесской (233) областях и Киеве (270). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.
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Меньше всего заразившихся за этот период – в Луганской области (8).
Динамика эпидемии по регионам:
- Харьковская область – 15 505 заболевших (372 за сутки);
- Львовская – 18 793 (275);
- Черновицкая – 13 304 (139);
- Ивано-Франковская – 12 675 (137);
- Одесская – 11 843 (233);
- Киев – 20 028 (270);
- Ивано-Франковская – 12 675 (137);
- Тернопольская – 11 732 (293);
- Ровенская – 11 353 (111);
- Закарпатская – 9265 (76);
- Киевская – 8020 (140);
- Волынская – 7031 (95);
- Винницкая – 5377 (55);
- Житомирская – 5121 (62);
- Хмельницкая – 4937 (114);
- Днепропетровская – 4218 (100);
- Черниговская – 3411 (70);
- Сумская – 3184 (67);
- Черкасская – 3145 (49);
- Запорожская – 3034 (100);
- Николаевская – 2572 (21);
- Донецкая – 2505 (25);
- Полтавская – 1575 (41);
- Кировоградская – 1005 (12);
- Херсонская – 837 (19);
- Луганская – 767 (8);
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
- 16 сентября Кабмин изменил критерии для ужесточения карантинных мер: в красной зоне смогут работать детские сады и школы, а в оранжевой — не будут запрещать перевозки при заполненности 50% мест для сидения.
- 17 сентября в стране был зафиксирован рекорд по суточному числу заболевших COVID-19 — 3584 украинца.
- 21 сентября сообщалось, что за минувшие сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировали в Харьковской (245), Львовской областях (201) и Киеве (275).
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