COVID-19. Харьковская область лидирует по количеству больных за сутки: динамика

За последние сутки меньше всего заразились коронавирусом в Луганской области

За минувшие сутки больше всего заболевших зафиксировали в Харьковской (372), Тернопольской (293), Львовской (275), Одесской (233) областях и Киеве (270). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего заразившихся за этот период – в Луганской области (8).

Динамика эпидемии по регионам:

Харьковская область – 15 505 заболевших (372 за сутки);

Львовская – 18 793 (275);

Черновицкая – 13 304 (139);

Ивано-Франковская – 12 675 (137);

Одесская – 11 843 (233);

Киев – 20 028 (270);

Ивано-Франковская – 12 675 (137);

Тернопольская – 11 732 (293);

Ровенская – 11 353 (111);

Закарпатская – 9265 (76);

Киевская – 8020 (140);

Волынская – 7031 (95);

Винницкая – 5377 (55);

Житомирская – 5121 (62);

Хмельницкая – 4937 (114);

Днепропетровская – 4218 (100);

Черниговская – 3411 (70);

Сумская – 3184 (67);

Черкасская – 3145 (49);

Запорожская – 3034 (100);

Николаевская – 2572 (21);

Донецкая – 2505 (25);

Полтавская – 1575 (41);

Кировоградская – 1005 (12);

Херсонская – 837 (19);

Луганская – 767 (8);

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

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— 3584 украинца. 17 сентября в стране был зафиксирован рекорд по суточному числу заболевших COVID-19 3584 украинца.

21 сентября сообщалось, что з а минувшие сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировали в Харьковской (245), Львовской областях (201) и Киеве (275).

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Арина Толина

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