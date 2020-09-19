Коронавирус. Минздрав обновил список стран: Украина оказалась в "зеленой" зоне – перечень

По данным Минздрава, в "красной" зоне среди стран – Израиль, Черногория, Испания

Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" и "зеленой" в связи с пандемией COVID-19 в мире, Украина попала в "зеленую" зону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным Минздрава, в стране показатель заболеваемости COVID-19 уменьшился до 99,8 (для "зеленой" зоны этот показатель не должен превышать 100 заражений на 100 000 человек за последние 14 дней, - ред.).

В "зеленой" зоне среди стран: Индия, Румыния, Венгрия, Австрия, Германия, Эстония, Хорватия, Португалия, Великобритания, Россия, Беларусь, Албания, Италия, Польша, Грузия, Кипр, Турция, Болгария, Швеция, Греция.

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В "красную" зону попали Израиль, Черногория, Испания, Аргентина, Франция, США, Чехия, ОАЭ, Монако.

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 3240 человек ( сутками ранее - 3228).

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Арина Толина

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