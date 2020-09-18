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Еще 3228 заболевших. Ситуация с коронавирусом в Украине не сдает обороты

18.09.2020, 08:50
Еще 3228 заболевших. Ситуация с коронавирусом в Украине не сдает обороты - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Второй день подряд количество новых случаев заболевания COVID-19 не опускается ниже 3000 за сутки

За последние сутки в Украине выявили еще 3228 новых случаев заболевания коронавирусом (за сутки до этого — 3584). Также за прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели  1573 человека, умерли  68 пациентов, сообщается на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

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Всего с начала коронавирусной эпидемии в Украине:

- 169 472 зарегистрированных заболевших,

- 75 486 выздоровевших,

- 3468 умерших от COVID-19.

Больше всего новых заболевших за прошедшие сутки выявили в Харьковской области (349), меньше всего в Кировградской (16) и Луганской (17) областях.

В целом же лидером по числу случаев коронавируса остается Киев (18 740).

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Дарья Мостовая
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