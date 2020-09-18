Еще 3228 заболевших. Ситуация с коронавирусом в Украине не сдает обороты

Второй день подряд количество новых случаев заболевания COVID-19 не опускается ниже 3000 за сутки

За последние сутки в Украине выявили еще 3228 новых случаев заболевания коронавирусом (за сутки до этого — 3584). Также за прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели — 1573 человека, умерли — 68 пациентов, сообщается на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Всего с начала коронавирусной эпидемии в Украине:

- 169 472 зарегистрированных заболевших,

- 75 486 выздоровевших,

- 3468 умерших от COVID-19.

Больше всего новых заболевших за прошедшие сутки выявили в Харьковской области (349), меньше всего — в Кировградской (16) и Луганской (17) областях.

В целом же лидером по числу случаев коронавируса остается Киев (18 740).

16 сентября Кабмин изменил критерии для ужесточения карантинных мер: в красной зоне смогут работать детские сады и школы, а в оранжевой — не будут запрещать перевозки при заполненности 50% мест для сидения.

не будут запрещать перевозки при заполненности 50% мест для сидения. 17 сентября в стране был зафиксирован рекорд по суточному числу заболевших COVID-19 — 3584 украинца.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире — LIVE

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.