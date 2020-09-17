Коронавирус. В Украине новый рекорд – выявили более 3500 заболевших за сутки

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса выздоровели 1589 человек, умерли 60 пациентов

За прошедшие сутки в Украине появились 3584 новых заболевших коронавирусом (сутками ранее — 2958) – это рекордный показатель за все время эпидемии в стране. Также вчера от коронавируса умерли 60 человек. Данные об этом были опубликованы на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

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Всего с начала эпидемии в стране было зарегистрировано 166 244 случаев COVID-19, выздоровели 73 913 украинцев (за последние сутки — 1589, сутками ранее – 1514), умерли 3400 пациентов (за сутки — 60, сутками ранее – 76).

Больше всего заболевших за эти сутки появилось в Харьковской области (483), меньше всего — в Кировоградской области (17). А лидером по общему количеству случаев COVID-19 сейчас является Киев (18 449).

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Владислав Сердюк

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