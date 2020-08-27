Кабмин решил закрыть границу для иностранцев на сутки раньше

Вместе с тем правительство расширило перечень тех иностранцев, для которых будет сделано исключение

Правительство решило закрыть границу Украины для въезда иностранцев с полуночи 28 августа, то есть на сутки раньше, чем планировалось. Вместе с тем Кабмин расширил перечень тех иностранцев, для которых будет сделано исключение.

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Кому из иностранцев будет разрешен въезд в период действия запрета (до 28 сентября).

26 августа Кабмин принял решение закрыть до 28 сентября въезд для иностранных граждан из-за роста заболеваемости коронавирусом в Украине. Предполагалось, что действие запрета продлиться с 00:00 29 августа до 00:00 28 сентября.

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Вадим Ребрина

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