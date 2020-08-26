Украина до конца сентября закрывает въезд для иностранных граждан

Ограничения не касаются тех, кто имеет документы на проживание в Украине

Кабинет министров закрывает въезд в Украину для иностранных граждан до 28 сентября. Об этом заявил на заседании правительства в среду, 26 августа, премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы почти до конца сентября закрыть границы для въезда иностранных граждан, кроме тех, кто имеет вид на жительство, является членами международных и гуманитарных миссий, международных экипажей и т.д.", - сказал премьер.

По его словам, отдельные случаи о возможности пересечения границы будет рассматривать в соответствии с законом глава ГПС.

Шмыгаль отметил, что Министерство иностранных дел проинформирует международных партнеров о соответствующем ограничении на въезд.

Сегодня карантин в Украине продлили еще на два месяца.

Наталия Софиенко

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