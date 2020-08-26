Коронавирус. За сутки заболевших выявили во всех областях, больше всего — в Одесской

За все время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 110 085 заболевших. Больше всего пациентов с COVID-19 выявили в Киеве и Львовской области

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Одесской (186 случаев), Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской (171), Черновицкой (170) и Ивано-Франковской (167) областях. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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Всего за сутки в Украине выявили 1670 заразившихся коронавирусом. За все время эпидемии зарегистрировали 110 085 заболевших, 53 454 выздоровевших и 2354 умерших.

Динамика заболеваемости по регионам:

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Львовская область – 13 560 заболевших (171 за сутки);

Киев - 12 248 (95);

Черновицкая – 9541 (170);

Ровенская - 8737 (93);

Ивано-Франковская - 8321 (167);

Харьковская – 7984 (177);

Закарпатская - 7143 (80);

Одесская - 6352 (186);

Волынская - 5221 (34);

Киевская - 5211 (96);

Тернопольская - 5104 (181);

Винницкая - 5221 (34);

Житомирская - 2959 (36);

Хмельницкая - 2062 (15);

Днепропетровская - 2055 (5);

Черниговская - 1570 (18);

Запорожская - 1439 (32);

Черкасская – 1305 (5);

Сумская - 1269 (23);

Донецкая - 1256 (18);

Николаевская - 1023 (19);

Кировоградская - 771 (2);

Полтавская - 684 (7);

Херсонская - 346 (9);

Луганская - 247 (3).

Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Марк Сировой

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