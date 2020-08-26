Коронавирус. За сутки заболевших выявили во всех областях, больше всего — в Одесской
За все время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 110 085 заболевших. Больше всего пациентов с COVID-19 выявили в Киеве и Львовской области
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Одесской (186 случаев), Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской (171), Черновицкой (170) и Ивано-Франковской (167) областях. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
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Всего за сутки в Украине выявили 1670 заразившихся коронавирусом. За все время эпидемии зарегистрировали 110 085 заболевших, 53 454 выздоровевших и 2354 умерших.
Динамика заболеваемости по регионам:
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Львовская область – 13 560 заболевших (171 за сутки);
Киев - 12 248 (95);
Черновицкая – 9541 (170);
Ровенская - 8737 (93);
Ивано-Франковская - 8321 (167);
Харьковская – 7984 (177);
Закарпатская - 7143 (80);
Одесская - 6352 (186);
Волынская - 5221 (34);
Киевская - 5211 (96);
Тернопольская - 5104 (181);
Винницкая - 5221 (34);
Житомирская - 2959 (36);
Хмельницкая - 2062 (15);
Днепропетровская - 2055 (5);
Черниговская - 1570 (18);
Запорожская - 1439 (32);
Черкасская – 1305 (5);
Сумская - 1269 (23);
Донецкая - 1256 (18);
Николаевская - 1023 (19);
Кировоградская - 771 (2);
Полтавская - 684 (7);
Херсонская - 346 (9);
Луганская - 247 (3).
Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
- Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин предложил продлить карантин в Украине до 1 ноября.
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