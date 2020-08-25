Карантин. Показателями по коронавирусу манипулировать невозможно - Ляшко

По словам Виктора Ляшко, больницы не заинтересованы в том, чтобы "накручивать" количество пациентов, а показатели перестраховывают друг друга

Государственные лаборатории подчиняются Министерству здравоохранения и местная власть влиять на них не может, а процент тестирования в частных структурах не такой уж большой. К тому же, на местах невозможно манипулировать сразу несколькими показателями, заявил главный санврач Виктор Ляшко в комментарии РБК-Украина.

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"Нет смысла на что-то влиять, если есть ряд показателей, которые мы определяем, и они друг друга перестраховывают", - пояснил Ляшко.

Он отметил, что больницы, оказывающие медпомощь при коронавирусе не заинтересованы "накручивать" число пациентов, поскольку получают финансирование в зависимости от количество созданных бригад.

"Бригады привязаны к числу реанимационных кроватей, аппаратам искусственной вентиляции легких. Поэтому невозможно создать 100 бригад и получить соответствующую сумму средств, имея при этом лишь один аппарат ИВЛ", - добавил замглавы МОЗ.

21 августа Минздрав изменил показатели определения уровня загруженности коек в больницах - инфографика.

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Дарья Мостовая

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