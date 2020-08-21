COVID-19. МОЗ меняет показатели определения уровня заполненности коек: инфографика

Теперь индикатор заполненности коек будет определяться по двум показателям

Министерство здравоохранения изменило показатели для определения индикатора заполненности коек, предназначенных для госпитализации пациентов с COVID-19. Об этом сообщает в Facebook Минздрав со ссылкой на замминистра – главного санитарного врача Виктора Ляшко.

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По его словам, теперь этот индикатор будет определяться по двум показателям.

Первый показатель - процент заполненности коек пациентами с COVID-19.

"Диагноз должен быть подтвержден положительным тестом ПЦР. Этот показатель используется для определения уровня эпидемической опасности в области ", – пояснил Ляшко.

Второй показатель – процент заполненности коек пациентами с COVID-19 и пациентами с подозрением на это заболевание. Этот показатель используется для мониторинга состояния готовности системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной болезнью, отметил Ляшко.

Ранее сегодня сообщалось, что МОЗ открывает больницы второй волны из-за большого количества заболевших COVID-19.

из-за большого количества заболевших COVID-19. За сутки в Украине выявили 2106 новых заболевших COVID-19 .

За сутки в Украине выявили 2106 новых . Новые заболевшие обнаружены во всех областях страны .

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Наталия Медведева

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