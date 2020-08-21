Коронавирус. МОЗ открывает больницы второй волны из-за роста числа заболевших COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что количество заболевших коронавирусом растет во всех областях Украины

Министерство здравоохранения открывает больницы второй волны из-за большого количества заболевших COVID-19. Об этом сегодня на брифинге рассказал глава МОЗ Максим Степанов.

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"Мы должны уже говорить, что у нас нет больниц первой волны и второй волны, я дал поручение, чтобы их объединили в связи с большим количеством людей, поступающих в больницы... Я практически каждый день подписываю распоряжения о введении новых больниц в тех или иных областях", - сказал Степанов.

Он подчеркнул, что количество заболевших растет по всей стране. Поскольку COVID-19 часто протекает тяжело, и оказание медицинской помощи возможно только в условиях стационара, требуется введение новых больничных мест.

За сутки в Украине выявили 2106 новых заболевших COVID-19.

Новые заболевшие обнаружены во всех областях страны.

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Денис Юдин

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