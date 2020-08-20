Немчинов: С 24 августа в Украине будут действовать новые карантинные зоны - список

Новое зонирование будет установлено с этого понедельника на двухнедельный срок

с 24 августа в Украине начет действовать новое зонирование. Об этом шла речь на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации, сообщил в telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

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В частности, был опубликован новый список регионов, которые попадут в красную, оранжевую и желтую зоны.

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Указанные эпидемические уровни будут установлены сроком на 14 дней.

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Дарья Мостовая

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