Немчинов: С 24 августа в Украине будут действовать новые карантинные зоны - список
20.08.2020, 18:23
Олег Немчинов (Фото: пресс-служба Кабмина)
Новое зонирование будет установлено с этого понедельника на двухнедельный срок
с 24 августа в Украине начет действовать новое зонирование. Об этом шла речь на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации, сообщил в telegram министр Кабмина Олег Немчинов.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
В частности, был опубликован новый список регионов, которые попадут в красную, оранжевую и желтую зоны.
Нажмите, чтобы увеличить:
Указанные эпидемические уровни будут установлены сроком на 14 дней.
- 22 июля премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что адаптивный карантин будет продлен до 31 августа.
- В тот же день в Министерстве здравоохранения рассказали об ограничениях для четырех эпидемических зон.
Читайте также: Ляшко рассказал, как будут работать школы в карантинных зонах - видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии