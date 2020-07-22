Адаптивный карантин будет продлен до 31 августа - Шмыгаль

Премьер-министр отметил, что такой подход к карантинным мерам позволяет контролировать уровень заболеваемости в стране

Адаптивный карантин в стране будет продлен до 31 августа. Об этом сегодня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание Кабинета министров.

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"Сегодня у нас на повестке дня планируется продление адаптивного карантина в Украине до 31 августа. Мы все видим, что сейчас такой формат и подход к карантинным мерам дает свои результаты и позволяет нам контролировать уровень заболеваемости в Украине", - отметил он в начале заседания.

По его словам, такой подход доказал свою эффективность на уровне отдельно взятых регионов, поэтому правительство будет придерживаться его и дальше, чтобы не допустить достижения пиков заболеваний и не перегрузить систему здравоохранения.

"Сегодняшнее решение усовершенствует принципы адаптивного карантина. Будем надеяться, что это позволит уменьшить нагрузку на больницы и наших врачей", - добавил премьер.

Решение о продлении карантина было принято большинством голосов.

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Дарья Мостовая

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