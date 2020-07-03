Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Ляшко не исключает возврата к жесткому карантину

Коронавирус. Ляшко не исключает возврата к жесткому карантину - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
03.07.2020, 06:37

Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что адаптивный карантин предусматривает возможность введения жесткого карантина в определенном населенном пункте

Главный санврач Виктор Ляшко не исключает ситуации, когда Украина может вернуться к жесткому коронавирусному карантину. Об этом он заявил в интервью Hromadske.ua.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отвечая на вопрос, ожидать ли на фоне роста количества людей, заболевших COVID-19, что вернется жесткий карантин, Ляшко сказал: "Если скажу, что не нужно ожидать - буду лукавить. Если скажу, что завтра его введут - тоже. Поэтому и сделали адаптивный карантин".

По его словам, адаптивный карантин предусматривает возможность введения жесткого карантина в определенном населенном пункте, районе, городе, области, а затем, если динамика будет такова, что нельзя контролировать адаптивным карантином, то есть возможность и варианты возвращения жесткого карантина.

Говоря о том, есть ли статистика, которая позволяла бы сказать, где люди заражаются COVID-19, главный санврач уверен, что "с капельной инфекцией с инкубационным периодом 14 дней такая статистика не является стопроцентно доказуемой".

"Как происходит эпидрасследование: есть случай, определяется круг контактных лиц, и мы работаем с ними. И когда мы говорим о выявлении больного среди контактных, то понимаем, где они контактировали и где были: на дне рождения, в закрытом помещении вместе, в супермаркет ходили. Все остальное - это человек предполагает, где он мог заразиться, но полностью это подтвердить нельзя, поскольку если человек заболел и мы говорим, что прошел инкубационный период, на пятый-седьмой день — это около 80% людей болеют после контакта", - объяснил Ляшко.

Он уточнил, что за эти 5-7 дней человек был и в общественном транспорте, и в заведениях общественного питания, и на работе, и в других местах, где мог встретить контактного больного человека.

По данным на 2 июля, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 889 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 225 случаев больше, чем было днем ранее (664).

  • 17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19, несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.

Читайте также: "Вакцинируйтесь!" Ляшко призвал украинцев не допустить вспышек опасных болезней

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Виктор Ляшко коронавирус адаптивный карантин жесткий карантин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 