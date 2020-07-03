Коронавирус. Ляшко не исключает возврата к жесткому карантину

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Главный санврач Виктор Ляшко не исключает ситуации, когда Украина может вернуться к жесткому коронавирусному карантину. Об этом он заявил в интервью Hromadske.ua.

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Отвечая на вопрос, ожидать ли на фоне роста количества людей, заболевших COVID-19, что вернется жесткий карантин, Ляшко сказал: "Если скажу, что не нужно ожидать - буду лукавить. Если скажу, что завтра его введут - тоже. Поэтому и сделали адаптивный карантин".

По его словам, адаптивный карантин предусматривает возможность введения жесткого карантина в определенном населенном пункте, районе, городе, области, а затем, если динамика будет такова, что нельзя контролировать адаптивным карантином, то есть возможность и варианты возвращения жесткого карантина.

Говоря о том, есть ли статистика, которая позволяла бы сказать, где люди заражаются COVID-19, главный санврач уверен, что "с капельной инфекцией с инкубационным периодом 14 дней такая статистика не является стопроцентно доказуемой".

"Как происходит эпидрасследование: есть случай, определяется круг контактных лиц, и мы работаем с ними. И когда мы говорим о выявлении больного среди контактных, то понимаем, где они контактировали и где были: на дне рождения, в закрытом помещении вместе, в супермаркет ходили. Все остальное - это человек предполагает, где он мог заразиться, но полностью это подтвердить нельзя, поскольку если человек заболел и мы говорим, что прошел инкубационный период, на пятый-седьмой день — это около 80% людей болеют после контакта", - объяснил Ляшко.

Он уточнил, что за эти 5-7 дней человек был и в общественном транспорте, и в заведениях общественного питания, и на работе, и в других местах, где мог встретить контактного больного человека.

По данным на 2 июля, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 889 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 225 случаев больше, чем было днем ранее (664).



17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19, несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.

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