COVID-19 в Украине. Число активных больных выросло почти на 400% за два месяца

С 20 апреля по 22 июня число активно больных коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Украине на 386%. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.
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По данным ЦОЗ, 19 апреля было 5200 активных больных, а 22 июня их стало 20 083.
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По состоянию на 22 июня, в больницах Украины в расположении есть 25 539 коек, 4115 из них заняты больными COVID-19.
Больше всего коек пациентами с коронавирусом заняты на данный момент во Львовской (794), Волынской (466), Черновицкой (455), Харьковской (347) областях и в Киеве (333).
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