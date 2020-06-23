COVID-19 в Украине. Число активных больных выросло почти на 400% за два месяца

Иллюстративное фото: Роман Балук

С 20 апреля по 22 июня число активно больных коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Украине на 386%. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

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По данным ЦОЗ, 19 апреля было 5200 активных больных, а 22 июня их стало 20 083.

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По состоянию на 22 июня, в больницах Украины в расположении есть 25 539 коек, 4115 из них заняты больными COVID-19.

Больше всего коек пациентами с коронавирусом заняты на данный момент во Львовской (794), Волынской (466), Черновицкой (455), Харьковской (347) областях и в Киеве (333).

За прошедшие сутки в Украине выявили 833 заболевших (681 днем ранее), 23 умерших (10) и 314 выздоровевших (133 днем ранее). За все время эпидемии в стране зарегистрировали 38 074 заболевших COVID-19 , 1035 пациентов умерли, 16 956 выздоровели.



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