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Коронавирус. В Украине резко возросла суточная заболеваемость

Коронавирус. В Украине резко возросла суточная заболеваемость - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук
23.06.2020, 08:50

В Украине с начала эпидемии коронавирус выявили у 38 074 людей. Суточное число смертей среди больных COVID-19 удвоилось в сравнении с предыдущим днем

За прошедшие сутки в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у 833 человек. Это на 152 случая больше, чем было сутками ранее, передает Совет национальной безопасности и обороны.

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За сутки также зафиксировали 23 умерших (днем ранее – 10) и 314 выздоровевших (133 днем ранее).

За все время эпидемии в стране зарегистрировали 38 074 заболевших COVID-19, 1035 умерли пациентов, 16 956 выздоровели.

До сегодняшних данных суточная заболеваемость снижалась в Украине три дня подряд.

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Марк Сировой
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