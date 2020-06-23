Коронавирус. В Украине резко возросла суточная заболеваемость

Иллюстративное фото: Роман Балук

За прошедшие сутки в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у 833 человек. Это на 152 случая больше, чем было сутками ранее, передает Совет национальной безопасности и обороны.

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За сутки также зафиксировали 23 умерших (днем ранее – 10) и 314 выздоровевших (133 днем ранее).

За все время эпидемии в стране зарегистрировали 38 074 заболевших COVID-19, 1035 умерли пациентов, 16 956 выздоровели.

До сегодняшних данных суточная заболеваемость снижалась в Украине три дня подряд.

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