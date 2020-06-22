Коронавирус. В Украине три дня подряд снижается суточная заболеваемость

Иллюстративное фото: Роман Балук

В Украине зафиксировали 681 нового заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки. Это на 54 случая меньше, чем было днем ранее, передает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

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За сутки также выявили 10 умерших (днем ранее – восемь) и 133 выздоровевших (103).

За все время эпидемии в Украине заболели 37 241 человек, 1012 пациентов умерли, 16 642 выздоровели.

17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Главный санврач Виктор Ляшко говорит , что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений.

За 18 июня в Украине зафиксировали рекордную суточную заболеваемости - 921 новый больной COVID-19 за сутки.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, комментируя вспышку коронавируса, что ведомство будет инициировать усиление контроля карантинных мер в общественном транспорте и некоторых супермаркетах.

С сегодняшнего дня предусмотрена возможность перехода к жесткому карантину на локальном уровне, оворить о возвращении к тотальному карантину на территории всей Украины преждевременно. на локальном уровне, сообщил Ляшко. Однако, по его словам, г

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