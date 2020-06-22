Коронавирус. В Украине три дня подряд снижается суточная заболеваемость

В Украине зафиксировали 681 нового заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки. Это на 54 случая меньше, чем было днем ранее, передает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
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За сутки также выявили 10 умерших (днем ранее – восемь) и 133 выздоровевших (103).
За все время эпидемии в Украине заболели 37 241 человек, 1012 пациентов умерли, 16 642 выздоровели.
- 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
- Главный санврач Виктор Ляшко говорит, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений.
- За 18 июня в Украине зафиксировали рекордную суточную заболеваемости - 921 новый больной COVID-19 за сутки.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, комментируя вспышку коронавируса, что ведомство будет инициировать усиление контроля карантинных мер в общественном транспорте и некоторых супермаркетах.
- С сегодняшнего дня предусмотрена возможность перехода к жесткому карантину на локальном уровне, сообщил Ляшко. Однако, по его словам, говорить о возвращении к тотальному карантину на территории всей Украины преждевременно.
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Марк Сировой