Коронавирус. В Минздраве спрогнозировали число умерших до конца года - график

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украина сейчас идет по сценарию развития эпидемии коронавируса с умеренной сезонностью – до конца года могут умереть 4000 пациентов с COVID-19. Однако эту тенденцию можно изменить, рассказал сегодня на брифинге главный санврач Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он объяснил, что в Минздраве смоделировали четыре сценария с учетом сезонности распространения коронавируса:

Если сезонность отсутствует и карантин введен недосконально (черный сценарий) - до конца года ожидается около 7000 смертей.

Сезонность умеренная (желтый сценарий) – около 4000.

Сезонность выше средней (желто-зелены сценарий) – 2500.

Сезонность нулевая (зеленый сценарий) – не более 1000.

По словам Ляшко, сейчас Украина движется по желтому сценарию.

Читайте также: В Украине могут вернуть жесткий карантин: Ляшко назвал условие для этого

Нажмите на график, чтобы увеличить

"К сожалению у нас уже сейчас 966 случаев смертей. Мы достигли этого показателя. Мы не можем говорить, что у нас коронавирусная болезнь имеет нулевую сезонность. Мы можем рассчитывать только на умеренную или между умеренной и нулевой сезонностью", - сказал главный санврач.

При этом Ляшко добавил, что сезонность не является сейчас доскональным фактором. По его словам, есть шанс выйти на желто-зеленый сценарий, если в обществе начнут выполнять рекомендации Минздрава: бизнес будет соблюдать противоэпидемические нормы, а люди будут носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию.

"По какому сценарию мы пойдем – по желтому или желто-зеленому – по большей мере зависит от нас. Потому, сознательно снимая маску в общественных зданиях, задумайтесь об этих цифрах, о цифрах которые могут повлиять на людей, в частности на людей из группы риска", - сказал он.

Вчера Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

За прошедшие сутки в Украине выявили 829 новых заболевших COVID-19 - это рекордный показатель суточной заболеваемости с начала эпидемии. Всего в Украине за время эпидемии заболели 34 063 человек, 966 пациентов умерли, выздоровели 15 447 больных.

Читайте также: COVID-19. Суточная заболеваемость в мире на рекордном уровне – динамика пандемии

График - скриншот видео Минздрава