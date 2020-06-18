Коронавирус. В Минздраве спрогнозировали число умерших до конца года - график

Украина сейчас идет по сценарию развития эпидемии коронавируса с умеренной сезонностью – до конца года могут умереть 4000 пациентов с COVID-19. Однако эту тенденцию можно изменить, рассказал сегодня на брифинге главный санврач Виктор Ляшко.
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Он объяснил, что в Минздраве смоделировали четыре сценария с учетом сезонности распространения коронавируса:
По словам Ляшко, сейчас Украина движется по желтому сценарию.
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"К сожалению у нас уже сейчас 966 случаев смертей. Мы достигли этого показателя. Мы не можем говорить, что у нас коронавирусная болезнь имеет нулевую сезонность. Мы можем рассчитывать только на умеренную или между умеренной и нулевой сезонностью", - сказал главный санврач.
При этом Ляшко добавил, что сезонность не является сейчас доскональным фактором. По его словам, есть шанс выйти на желто-зеленый сценарий, если в обществе начнут выполнять рекомендации Минздрава: бизнес будет соблюдать противоэпидемические нормы, а люди будут носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию.
"По какому сценарию мы пойдем – по желтому или желто-зеленому – по большей мере зависит от нас. Потому, сознательно снимая маску в общественных зданиях, задумайтесь об этих цифрах, о цифрах которые могут повлиять на людей, в частности на людей из группы риска", - сказал он.
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График - скриншот видео Минздрава