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Коронавирус. В Минздраве спрогнозировали число умерших до конца года - график

Коронавирус. В Минздраве спрогнозировали число умерших до конца года - график - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
18.06.2020, 10:44

По словам главного санврача Виктора Ляшко, число смертей среди больных коронавирусной болезнью COVID-19 можно уменьшить, соблюдая требования карантина

Украина сейчас идет по сценарию развития эпидемии коронавируса с умеренной сезонностью – до конца года могут умереть 4000 пациентов с COVID-19. Однако эту тенденцию можно изменить, рассказал сегодня на брифинге главный санврач Виктор Ляшко.

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Он объяснил, что в Минздраве смоделировали четыре сценария с учетом сезонности распространения коронавируса:

  • Если сезонность отсутствует и карантин введен недосконально (черный сценарий) - до конца года ожидается около 7000 смертей.
  • Сезонность умеренная (желтый сценарий) – около 4000.
  • Сезонность выше средней (желто-зелены сценарий) – 2500.
  • Сезонность нулевая (зеленый сценарий) – не более 1000.

По словам Ляшко, сейчас Украина движется по желтому сценарию.

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"К сожалению у нас уже сейчас 966 случаев смертей. Мы достигли этого показателя. Мы не можем говорить, что у нас коронавирусная болезнь имеет нулевую сезонность. Мы можем рассчитывать только на умеренную или между умеренной и нулевой сезонностью", - сказал главный санврач.

При этом Ляшко добавил, что сезонность не является сейчас доскональным фактором. По его словам, есть шанс выйти на желто-зеленый сценарий, если в обществе начнут выполнять рекомендации Минздрава: бизнес будет соблюдать противоэпидемические нормы, а люди будут носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию.

"По какому сценарию мы пойдем – по желтому или желто-зеленому – по большей мере зависит от нас. Потому, сознательно снимая маску в общественных зданиях, задумайтесь об этих цифрах, о цифрах которые могут повлиять на людей, в частности на людей из группы риска", - сказал он.

  • Вчера Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • За прошедшие сутки в Украине выявили 829 новых заболевших COVID-19 - это рекордный показатель суточной заболеваемости с начала эпидемии. Всего в Украине за время эпидемии заболели 34 063 человек, 966 пациентов умерли, выздоровели 15 447 больных. 

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График - скриншот видео Минздрава

Марк Сировой
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Виктор Ляшко Украина коронавирус COVID-19 умершие
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