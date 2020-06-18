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COVID-19. Суточная заболеваемость в мире на рекордном уровне – динамика пандемии

COVID-19. Суточная заболеваемость в мире на рекордном уровне – динамика пандемии - Фото
Иллюстративное фото: Leszek Szymanski/ЕРА
18.06.2020, 06:37

В мире выявили почти 8,4 млн инфицированных COVID-19. Больше всего заболевших коронавирусной инфекцией – в США, Бразилии и России

За прошедшие сутки (по общемировому времени UTC 0) COVID-19 выявили у 141 872 человек. Это примерно на 700 меньше, чем предыдущий антирекорд суточной заболеваемости, говорится в данных на Worldometers.

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За прошедшие сутки также появилось 5264 новых умерших (днем ранее – 6592) и 108 580 новых выздоровевших (105 806).

Всего за время пандемии COVID-19 выявили у 8 393 096 человек, умерли 450 452 больных, а 411 367 пациентов смогли одолеть недуг.

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Пять стран с наибольшим числом зарегистрированных заболевших коронавирусной инфекцией:

1. США – 2 234 471 инфицированных (+26 071 за сутки) 119 941 летальных исходов (+809) и 918 796 выздоровевших (+15 755);

2. Бразилия – 960 309 (+31 475), 46 665 (+1209), 503 507 (+38 733);

3. Россия - 553 301 (+7843), 7478 (+194), 304 342 (+10 036);

4. Индия – 376 264 (+13 103), 12 262 (+341), 194 439 (+6886);

5. Великобритания – 299 251 (+1115), 42 153 (+184), статистика по выздоровевшим не указана.

  • За 16 июня сутки в Украине выявлено 758 заболевших COVID-19 - это наивысший показатель за все время эпидемии в стране.
  • Вчера Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

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Марк Сировой
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Россия пандемия коронавирус COVID-19
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