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Коронавирус. В Киеве усиливают контроль за соблюдением карантина – Кличко

Коронавирус. В Киеве усиливают контроль за соблюдением карантина – Кличко - Фото
Патрули Нацгвардии следят за соблюдением карантина (Фото: пресс-служба НГУ)
17.06.2020, 12:44

По словам мэра Киева Кличко, за соблюдением коронавирусного карантина в столице следят мобильные группы

В Киеве усиливают контроль за соблюдением коронавирусного карантина. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции мэр столицы Виталий Кличко.

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"Город усиливает контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах столицы уже работают мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований. Эти группы состоят из представителей районных госадминистраций, Госпродпотребслужбы, Департамента благоустройства, Национальной полиции и муниципальной охраны", - сказал он.

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По словам мэра, группы ежедневно проверяют заведения общепита, торговли, бытовых услуг и им подобные. За месяц работы групп проверили около 2000 заведений, составлено 325 административных протоколов.

В частности, зафиксированы нарушения в работе ресторанов и ночных клубов, которые не имели права открываться. Также выявлены нарушения по соблюдению дистанции и масочного режима.

Кличко напомнил, что штрафы за нарушения карантина для граждан составляют от 17 000 до 51 000 гривень, для заведений – от 34 000 до 340 000. При этом, если в заведении выявят серьезные нарушения, то его могут закрыть до их устранения.

  • Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 4026, умерли 94 человек, выздоровели 1230.
  • Вчера сообщалось, что Кабмин готов отменить обязательное ношение медмасок на улицах, но планирует усилить ответственность за их отсутствие в помещениях и общественном транспорте.

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Марк Сировой
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