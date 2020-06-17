Коронавирус. В Киеве усиливают контроль за соблюдением карантина – Кличко

Патрули Нацгвардии следят за соблюдением карантина (Фото: пресс-служба НГУ)

В Киеве усиливают контроль за соблюдением коронавирусного карантина. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Город усиливает контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах столицы уже работают мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований. Эти группы состоят из представителей районных госадминистраций, Госпродпотребслужбы, Департамента благоустройства, Национальной полиции и муниципальной охраны", - сказал он.

Смотрите также: Коронавирус. Украина обновила антирекорды по заболевшим и умершим за сутки

По словам мэра, группы ежедневно проверяют заведения общепита, торговли, бытовых услуг и им подобные. За месяц работы групп проверили около 2000 заведений, составлено 325 административных протоколов.

В частности, зафиксированы нарушения в работе ресторанов и ночных клубов, которые не имели права открываться. Также выявлены нарушения по соблюдению дистанции и масочного режима.

Кличко напомнил, что штрафы за нарушения карантина для граждан составляют от 17 000 до 51 000 гривень, для заведений – от 34 000 до 340 000. При этом, если в заведении выявят серьезные нарушения, то его могут закрыть до их устранения.

Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 4026, умерли 94 человек, выздоровели 1230.

Кабмин готов отменить обязательное ношение медмасок на улицах, но планирует усилить ответственность за их отсутствие в помещениях и общественном транспорте. Вчера сообщалось, что

Читайте также: Украина ведет переговоры о закупке британской вакцины против коронавируса