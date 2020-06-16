Украинцев хотят наказывать за отсутствие маски в транспорте и помещениях

Иллюстративное фото: pexels.com

Кабмин готов отменить обязательное ношение медмасок на улицах, но планирует усилить админответственность за их отсутствие в помещениях и общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Обращаясь к главам облгосадминистраций на заседании, премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что сейчас очень важно держать эпидемию под контролем, особенно учитывая тот факт, что ослабление карантина украинцы восприняли как его отмену.

"Мы готовы пересмотреть вопрос ношение масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, в вопросе закупки средств индивидуальной защиты по областям Минздрав свою часть обязанностей выполняет.

"Перечислены средства, закупаются все необходимые медицинские средства для передачи их в регионы. Но каждая область, каждое медицинское учреждение имеет свои ресурсы", - добавил чиновник.

На прошлой неделе в Украине дважды фиксировали рекордную заболеваемость за сутки. В Минздраве заявили , что пока не намерены ужесточать карантин по всей стране, однако будет усилен контроль за соблюдением карантина.

Читайте также: Коронавирус. В Украине 666 новых заболевших COVID-19 за сутки