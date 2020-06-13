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Украина сейчас не рассматривает вариант возврата к жесткому карантину - Ляшко

Украина сейчас не рассматривает вариант возврата к жесткому карантину - Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
13.06.2020, 18:05

Решили пока усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования санитарных норм

Украина пока не рассматривает возможность одномоментного возврата к более жестким мерам карантина в масштабах всей страны, но усилит контроль за соблюдением санитарных норм. Об этом по результатам заседания Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

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Контролирующим органам было поручено значительно усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования санитарных норм.

Также на заседании комиссии обсудили необходимость увеличения количества подвижного состава пригородного железнодорожного и автомобильного сообщения, что позволит людям соблюсти противоэпидемические нормы.

Кроме того был рассмотрен вопрос об изменении графика работы предприятий, чтобы уменьшить нагрузку на городской и междугородний транспорт и уменьшить возможное скопление людей.

При этом Ляшко отметил, что возвращение к жесткому карантину сейчас не рассматривается. "Сейчас мы не рассматриваем вопрос одномоментного возврата к более жестким мерам, поскольку в стране работает адаптивный карантин" — сказал главный санврач.

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Власти областей, где в течение трех дней подряд наблюдаются признаки ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19, должны будут принять меры для борьбы с распространением коронавируса.

Вадим Ребрина
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Виктор Ляшко карантин коронавирус COVID -19
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