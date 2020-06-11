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Коронавирус. В Киеве число заболевших за сутки приблизилось к 100

Коронавирус. В Киеве число заболевших за сутки приблизилось к 100 - Фото
Панорама Киева (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
11.06.2020, 08:34

Больше всего заболевших за сутки - в Шевченковском, Соломенском и Святошинском районах

За сутки в Киеве коронавирус подтвержден у 91 человека. Об этом сегодня в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 3671 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки четверо человек умерли от болезни, с начала эпидемии - 84. Выздоровели за сутки в столице 68 человек, всего - 1053.

Среди новых заболевших - пятеро медиков. 10 человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего заболевших за сутки - в Шевченковском районе, 24. В Соломенском и Святошинском - по 12, в Днепровском районе - 10 новых пациентов.

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Денис Юдин
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