Какая нужна вакцина от коронавируса, чтобы обойтись без карантинных мер – отчет

Скриншот из видеозаписи Радио Свобода

Американские эпидемиологи разработали компьютерную модель распространения коронавируса SARS-CoV-2 при вакцинации на примере населения США: имитация показала, что эффективность прививки должна быть выше 70%, чтобы погасить/остановить очередную эпидемию. Препринт статьи выложен на сервере medRxiv.

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Индекс репродуктивности вируса в модели брали на уровне R0=2,5—3,5 (то есть заболевший заражает еще 2,5–3,5 человека), популяция – более 357 млн человек (население США). Подробные графики и таблицы – по ссылке.

По их расчетам, чтобы не дать вспышке развиться в эпидемию (или подавить уже существующую эпидемию) без карантинных мер, нужно в первые 90 дней после появления первых случаев привить более 60% населения вакциной с эффективностью не ниже 70%. Авторы отмечают, что 60%-ное покрытие вполне достижимо, так как "недавний опрос Reuters/Ipsos среди 1215 взрослых американцев показал, что 75% респондентов получат вакцину против коронавируса, если будут уверены, что это безопасно".

Чем больше упущено дней, тем выше должна быть эффективность вакцины. Если вакцинация не начата до 180 дня с начала эпидемии, охват уже должен достигать 100%, и то, никаких гарантий купирования эпидемии все равно не будет.

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Моделирование показало, что даже вакцина с эффективностью 40—70% также может устранять необходимость в карантинных мерах, если охватить ею почти все население страны, что "потенциально недостижимо".

ПРИМЕЧАНИЕ. Статья носит статус препринта. Это значит, что результаты отчета пока не подтверждены независимой экспертной оценкой, как это принято в науке, и поэтому их не следует использовать для клинической практики. Во время пандемии появляется множество исследований – экспертные коллегии не успевают обрабатывать их оперативно.

Первые итоги серьезных (и масштабных) клинических испытаний авторитетные ученые ожидают не ранее, чем через полтора года. Тем не менее, в нарушении принятых сейчас процедурных правил первые вакцины могут появиться уже в ближайшие месяцы, например, от китайских компаний Sinovac и CanSino, американской Moderna или оксфордских ученых. В РФ вообще утверждают, что сделают все "уже в июне".

Ученые пока не знают, станет ли COVID-19 сезонным заболеванием с повторяющимися вспышками и эпидемиями в разных странах.

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