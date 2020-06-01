Коронавирус сейчас слабее, чем два месяца назад – врачи Италии

Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, теряет свою активность и стал гораздо менее смертоносным. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на мнение итальянских врачей.

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"Сила, которая была у вируса два месяца назад, сегодня не столь разрушительна, – сказал Маттео Бассетти, руководитель отделения инфекционных заболеваний в больнице Сан-Мартино в Генуе. – Несомненно, на данный COVID-19 стала другой".

С ним согласен Альберто Зангрильо, глава миланской больницы Сан-Раффаэле, расположенной в Ломбардии, на которую пришелся основной удар эпидемии коронавируса в Италии.

"Анализы, которые брали в течение последних 10 дней, показали такую концентрацию вируса, которая, молжно сказать, бесконечно мала по сравнению с той, которая фиксировалась месяц или два месяца назад", - сказал Зангрильо.

Италия занимает третье место в мире по количеству умерших от COVID-19.

В мае количество новых заражений и летальных исходов неуклонно снижается, и страна снимает некоторые из карантинных ограничений.

Зангрилло добавил, что, по его мнению, некоторые эксперты чрезмерно паникуют по поводу перспективы второй волны инфекций, а политики должны были принять во внимание новую реальность.

В то же время итальянское правительство призвало к осторожности, заявив, что еще слишком рано праздновать победу.

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