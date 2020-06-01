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Ученые прогнозируют начало угасания пандемии коронавируса в Украине

Ученые прогнозируют начало угасания пандемии коронавируса в Украине - Фото
Иллюстративное фото: Jakub Kaczmarczyk/EPA
01.06.2020, 19:22

В июне, согласно прогнозам, количество инфицированных будет становиться устойчиво ниже ежедневного числа выздоровевших

В Украине после этапов роста и стабилизации наметилась тенденция к медленному угасанию пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании Всемирного центра данных Геоинформатика и устойчивое развитие при Киевском политехническом институте, сообщает пресс-служба КПИ.

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Согласно данным исследования, фаза ежедневного роста пришлась на начало марта-конец апреля, фаза плато - на вторую половину апреля-май. С конца мая наметилась тенденция медленного угасания пандемии.

Специалисты прогнозируют, что в течение первой недели июня в Украине будет наблюдаться линейный характер развития пандемии, когда в сутки будет от 300 до 450 новых случаев, с отдельными всплесками. После этого количество инфицированных в день будет становиться устойчиво ниже ежедневного числа выздоровевших.

"Монотонный характер этого процесса предполагается до конца июня. При благоприятных обстоятельствах в течение следующего месяца прогнозируется более чем двукратный спад болезни", - говорится в сообщении.

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Вадим Ребрина
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