Ученые прогнозируют начало угасания пандемии коронавируса в Украине

В Украине после этапов роста и стабилизации наметилась тенденция к медленному угасанию пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании Всемирного центра данных Геоинформатика и устойчивое развитие при Киевском политехническом институте, сообщает пресс-служба КПИ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Согласно данным исследования, фаза ежедневного роста пришлась на начало марта-конец апреля, фаза плато - на вторую половину апреля-май. С конца мая наметилась тенденция медленного угасания пандемии.
Специалисты прогнозируют, что в течение первой недели июня в Украине будет наблюдаться линейный характер развития пандемии, когда в сутки будет от 300 до 450 новых случаев, с отдельными всплесками. После этого количество инфицированных в день будет становиться устойчиво ниже ежедневного числа выздоровевших.
"Монотонный характер этого процесса предполагается до конца июня. При благоприятных обстоятельствах в течение следующего месяца прогнозируется более чем двукратный спад болезни", - говорится в сообщении.