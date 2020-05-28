Украина прошла пик COVID-19 - ученые Нацакадемии наук

Иллюстративное фото: Laurent Gillieron/EPA

В Украине прошел пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса, Национальной академии наук Украины Игорь Бровченко.

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"Мы называем пиком максимальное значение, его нельзя избежать. Если у нас нет пика, то мы имеем бесконечность роста. Если понимать пик как резкий рост, а затем падение, то конечно можно сказать, что мы его избежали, но мы не избежали максимума. У нас была фаза плато, она длилась около двух недель, и мы эту фазу плато преодолели. Это плато с точки зрения математики и было пиком. Пик мы прошли, он состоялся, по форме - это было плато", - объяснил Бровченко.

По его словам, фаза плато длилась около двух недель мая. "Примерно с 10 мая у нас отмечается стойкое снижение (заболеваемости коронавирусом, - ред.)", - уточнил Бровченко.

Он добавил, что сейчас отмечается тенденция - количество выздоровевших второй день больше числа заболевших.

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