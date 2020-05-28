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Коронавирус. Ляшко считает, что о нулевой статистике говорить еще рано

Коронавирус. Ляшко считает, что о нулевой статистике говорить еще рано - Фото
Виктор Ляшко (фото — Facebook.ChamberUkraine)
28.05.2020, 07:58

По словам главного санврача Виктор Ляшко, давать прогнозы рано, поскольку многое будет зависеть, есть ли сезонность у COVID-19

Пока рано говорить о дате нулевой статистики по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине. Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко в эфире телеканала Zik.

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"Об этом (нулевой статистике, - ред.) еще рано говорить, мы говорим о 22 июня. Тут очень многое будет зависеть, есть ли сезонность у этого вируса или нет. Сейчас мы могли бы сказать, что видим сезонность, потому что география циркулирования вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания. Но неожиданно в этом нашем графике появилась Российская Федерация, которая показывает динамику", - объяснил Ляшко.

По его словам, принимать решение об ослаблении карантина было тяжело, поскольку оцениваются потенциальные риски.

 "У меня такая должность, что тревога есть постоянно. И каждое решение, которое принимается, оно дается тяжело, поскольку мы оцениваем все потенциальные риски. Принимать решение о карантине было тяжело, принимать решение об ослаблении карантина также тяжело. Но наши результаты работы во время карантина, введение карантина, показывают, что все, что мы делаем, оно было оправдано", - отметил Ляшко.

Он добавил, что за последние 2,5 месяца система здравоохранения справилась с поставленными вызовами, и "коллапса медицинской системы, как это было в развитых европейских странах, например, Италии и Испании, не произошло".

  • 20 мая Кабмин продлил карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, до 22 июня, но он будет адаптивным. Это означает, что в каждом регионе будут разные меры в зависимости от ситуации с COVID-19.
  • В Минздраве рассказали, как по мере прохождения этапов адаптивного карантина будет возобновляться социальная и экономическая жизнь в Украине. 
  • 27 мая сообщалось, что за минувшие сутки зафиксировали 321 новый случай заболевания (сутками ранее - 339), 14 человек умерли (сутками ранее - 21), выздоровели 420 пациентов (сутками ранее - 341).

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Арина Толина
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Виктор Ляшко Украина карантин коронавирус COVID-19 нулевая статистика
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