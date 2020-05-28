Коронавирус. Ляшко считает, что о нулевой статистике говорить еще рано

Пока рано говорить о дате нулевой статистики по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине. Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко в эфире телеканала Zik.
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"Об этом (нулевой статистике, - ред.) еще рано говорить, мы говорим о 22 июня. Тут очень многое будет зависеть, есть ли сезонность у этого вируса или нет. Сейчас мы могли бы сказать, что видим сезонность, потому что география циркулирования вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания. Но неожиданно в этом нашем графике появилась Российская Федерация, которая показывает динамику", - объяснил Ляшко.
По его словам, принимать решение об ослаблении карантина было тяжело, поскольку оцениваются потенциальные риски.
"У меня такая должность, что тревога есть постоянно. И каждое решение, которое принимается, оно дается тяжело, поскольку мы оцениваем все потенциальные риски. Принимать решение о карантине было тяжело, принимать решение об ослаблении карантина также тяжело. Но наши результаты работы во время карантина, введение карантина, показывают, что все, что мы делаем, оно было оправдано", - отметил Ляшко.
Он добавил, что за последние 2,5 месяца система здравоохранения справилась с поставленными вызовами, и "коллапса медицинской системы, как это было в развитых европейских странах, например, Италии и Испании, не произошло".
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