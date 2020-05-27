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Коронавирус. В Украине за сутки выздоровело на 100 человек больше, чем заболело

Коронавирус. В Украине за сутки выздоровело на 100 человек больше, чем заболело - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
27.05.2020, 08:43

В Украине почти 22 000 заболевших COVID-19, 658 человек умерли от коронавируса

В Украине число выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших на 100 человек.  Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья.

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На утро 27 мая коронавирус в Украине подтвержден у 21 905 человек, 658 человек умерли, 7995 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 321 новый случай заболевания (сутками ранее - 339), 14 человек умерли (сутками ранее - 21), выздоровели 420 пациентов (сутками ранее - 341).

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Денис Юдин
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