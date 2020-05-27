Коронавирус. В Украине за сутки выздоровело на 100 человек больше, чем заболело

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

В Украине число выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших на 100 человек. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На утро 27 мая коронавирус в Украине подтвержден у 21 905 человек, 658 человек умерли, 7995 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 321 новый случай заболевания (сутками ранее - 339), 14 человек умерли (сутками ранее - 21), выздоровели 420 пациентов (сутками ранее - 341).

Новость дополняется...

В Киеве начато ИФА-тестирование медиков на антитела к коронавирусу.

На утро 27 мая в мире заболели COVID-19 5 684 795 человек, 352 225 умерли, 2 430 593 выздоровели.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE