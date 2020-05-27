Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

COVID-19. Заболели 5,7 млн, 2,4 млн выздоровели: последние данные по 10 странам

COVID-19. Заболели 5,7 млн, 2,4 млн выздоровели: последние данные по 10 странам - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
27.05.2020, 06:47

Больше всего заразившихся коронавирусом в США, Бразилии, России

На утро 27 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 5 684 795 человек, 352 225 умерли, 2 430 593 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

CША находятся на первом месте по количеству инфицированных, всего заболели COVID-19 1 725 275 человек, зафиксированы 100 572 летальных случаев, выздоровели 479 969 пациентов.

На втором месте по количеству заболевших – Бразилия, 394 907 инфицированы, зафиксированы 24 593 летальных случаев, 158 593 выздоровевших.

Читайте также: Коронавирус. Бразилия обогнала США по числу смертей в сутки: динамика пандемии

На третьем – Россия, где заразились COVID-19  362 342 человека, 3807 умерли, выздоровели 131 129.

На четвертом Испания, где 283 339 зараженных , 27 117 летальных случаев, 196 958 выздоровевших.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Британия – на пятом, в стране 265 227 случаев, 37 048 умерли, данных о выздоровевших нет.

Италия – на шестом, заболели 230 555 человек, летальных случаев 32 955, 144 658 выздоровевших.

На седьмом Франция – 182 722 инфицированы, 28 530 умерли, 65 879 выздоровели.

Читайте также: В ВОЗ предупредили: Коронавирус может вновь ударить по Европе двойной волной

Германия – на восьмом, 181 288 заболевших, 8 498 умерли, 162 000 выздоровели.

Турция – на девятом, заболели 158 762, умерли 4 397, выздоровели 121 507.

Украина находится на 36 позиции, в стране 21 584 заразившихся, 644 умерли, 7575 выздоровели.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • На 26 мая всего в мире поставили 5 588 356 диагнозов COVID-19, 347 873 пациента с коронавирусом умерли, 2 365 719 человек одолели недуг.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Россия Украина США Бразилия коронавирус COVID -19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 