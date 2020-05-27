COVID-19. Заболели 5,7 млн, 2,4 млн выздоровели: последние данные по 10 странам

Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

На утро 27 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 5 684 795 человек, 352 225 умерли, 2 430 593 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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CША находятся на первом месте по количеству инфицированных, всего заболели COVID-19 1 725 275 человек, зафиксированы 100 572 летальных случаев, выздоровели 479 969 пациентов.

На втором месте по количеству заболевших – Бразилия, 394 907 инфицированы, зафиксированы 24 593 летальных случаев, 158 593 выздоровевших.

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На третьем – Россия, где заразились COVID-19 362 342 человека, 3807 умерли, выздоровели 131 129.

На четвертом Испания, где 283 339 зараженных , 27 117 летальных случаев, 196 958 выздоровевших.

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Британия – на пятом, в стране 265 227 случаев, 37 048 умерли, данных о выздоровевших нет.

Италия – на шестом, заболели 230 555 человек, летальных случаев 32 955, 144 658 выздоровевших.

На седьмом Франция – 182 722 инфицированы, 28 530 умерли, 65 879 выздоровели.

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Германия – на восьмом, 181 288 заболевших, 8 498 умерли, 162 000 выздоровели.

Турция – на девятом, заболели 158 762, умерли 4 397, выздоровели 121 507.

Украина находится на 36 позиции, в стране 21 584 заразившихся, 644 умерли, 7575 выздоровели.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

На 26 мая всего в мире поставили 5 588 356 диагнозов COVID-19 , 347 873 пациента с коронавирусом умерли, 2 365 719 человек одолели недуг.

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