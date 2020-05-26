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Коронавирус. Бразилия обогнала США по числу смертей в сутки: динамика пандемии

Коронавирус. Бразилия обогнала США по числу смертей в сутки: динамика пандемии - Фото
Иллюстративное фото: Jalal Morchidi/EPA
26.05.2020, 06:55

COVID-19 заболели почти 5,6 млн человек. Больше всего больных c коронавирусом зафиксировали в США, Бразилии и России.

Бразилия обошла США по числу умерших пациентов СOVID-19 за сутки. В этих двух странах и России выявили больше всего в мире заболевших коронавирусной инфекцией, говорится в данных Worldometers.

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На 6:00 утра 26 мая всего в мире поставили 5 588 356 диагнозов COVID-19, 347 873 пациента с коронавирусом умерли, 2 365 719 человек одолели недуг.

Топ-10 стран с наибольшим числом инфицированных:

1. США -  1 706 226 заболевших (+19 790 за сутки), 99 805 умерших (+505), 404 670 выздоровевших

2. Бразилия – 376 669 (+13 051) инфицированных, 23 522 летальных исходов (+806), 153 833 пациентов одолели недуг.

3. Россия – 353 427 (+8946) диагнозов COVID-19, 3633 смертей (+92), 118 798 человек выздоровели.

4. В Испании пересмотрели статистику. Число умерших от коронавируса снизили на 2000 человек. Сейчас, по данным Worldometers, в стране выявили 282 480 больных, 26 837 смертей и 196 958 выздоровевших. Информация о новых случаях за сутки на портале отсутствует.

5. Великобритания – 261 184 (+1625) заболевших, 36 914 смертей (+121), число выздоровевших не сообщается.

6. Италия – 230 158 (+300) пациентов с COVID-19, 32 877 (+92) умерших, 141 981 выздоровевших.

7. Франция – 182 942 больных (+358), 28 432 (+65) летальных исходов, 65 199 человек одолели недуг.

8. Германия – 180 789 инфицированных (+461), 8428 (+57) человек умерли, выздоровели 161 200 пациентов.

9. Турция – 157 814 (+987) заболевших, 4369 (+29) смертей, 120 015 человек одолели COVID-19.

10. Индия – 144 950 (+6414) инфицированных, 4172 (+148) летальных случаев, 60 706 выздоровевших.

Также более 100 000 заболевших выявили в Перу и Иране.   

  • С 22 мая в Украине ввели адаптивный карантин: что разрешат и какие области готовы - инфографика.
  • За 24 мая сутки в Украине выявлено 259 новых случаев COVID-19, это наименьшее число новых заболевших с 9 апреля - тогда было 224. На утро 25 мая коронавирус подтвержден у 21 245 человек, 623 больных умерли, 7233 пациента выздоровели.

Читайте также: Карантин. В Киеве и Харькове открылось метро – правила проезда при коронавирусе

Марк Сировой
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