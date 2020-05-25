Коронавирус. В Украине – наименьшее суточное число заболевших за 45 дней

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

За сутки в Украине выявлено 259 новых случаев COVID-19, это наименьшее число новых заболевших с 9 апреля - тогда было 224. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья.

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На утро 25 мая коронавирус подтвержден у 21245 украинцев, 623 человека умерли, 7233 пациента выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 259 новых случаев заболевания (сутками ранее - 406), 6 человек умерли (сутками ранее - 12), выздоровели 126 пациентов (сутками ранее - 179).

На амбулаторном лечении находятся 14 625 пациентов, из них 1284 ребенка и 3349 медиков. Госпиталзация понадобилась для 6620 человек, из них 262 ребенка и 763 медика.

Подключение к аппарату ИВЛ потребовалось для 256 человек, в том числе для одного ребенка и 22 медиков.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Разработка вакцины против трех известных типов коронавируса может занять от одного до полутора лет и потребует дополнительно $2 млрд , считают во Всемирном банке.

Сегодня в Киеве и Харькове открылось метро.

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