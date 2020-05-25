Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. В Украине – наименьшее суточное число заболевших за 45 дней

Коронавирус. В Украине – наименьшее суточное число заболевших за 45 дней - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
25.05.2020, 08:41

На сегодня коронавирусная инфекция подтверждена у 21245 украинцев, 623 пациента умерли от болезни

За сутки в Украине выявлено 259 новых случаев COVID-19, это наименьшее число новых заболевших с 9 апреля - тогда было 224. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На утро 25 мая коронавирус подтвержден у 21245 украинцев, 623 человека умерли, 7233 пациента выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 259 новых случаев заболевания (сутками ранее - 406), 6 человек умерли (сутками ранее - 12), выздоровели 126 пациентов (сутками ранее - 179).

На амбулаторном лечении находятся 14 625 пациентов, из них 1284 ребенка и 3349 медиков. Госпиталзация понадобилась для 6620 человек, из них 262 ребенка и 763 медика.

Подключение к аппарату ИВЛ потребовалось для 256 человек, в том числе для одного ребенка и 22 медиков.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 