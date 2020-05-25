Испания пересмотрела статистику по COVID-19: умерших оказалось на 2000 меньше

Министерство здравоохранения Испании пересмотрело число случаев смерти от коронавируса в стране — оно стало меньше почти на 2000 человек. Об этом сообщает Reuters.
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Сейчас в Испании — 26 834 умерших от COVID-19. Днем ранее было 28 752 человек. Статистику пересмотрели после проверки данных, предоставленных регионами.
Общее количество случаев, зарегистрированных с начала вспышки, также было пересмотрено. В настоящее время их 235 400 - на 372 меньше, чем в воскресенье.
Координатор чрезвычайной ситуации в области здравоохранения Фернандо Саймон сказал, что некоторые случаи смерти ранее были учтены дважды, и что у некоторых людей, которые первоначально считались зараженными, диагноз впоследствии не подтвердился.
Испания предполагает, что в июле уже сможет принимать иностранных туристов.