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Украина и Турция ведут переговоры о возобновлении туристических поездок

Украина и Турция ведут переговоры о возобновлении туристических поездок - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
25.05.2020, 22:49

Стороны договорились начать процедуры, связанные с восстановлением авиасообщения между Украиной и Турцией

Сегодня на встрече замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Турции в Украине Ягмуром Гюльдере договорились начать переговоры о туристических путешествиях. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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"По итогам встречи была достигнута договоренность начать процедуры, связанные с восстановлением авиасообщения между Украиной и Турцией, а также переговорного процесса между компетентными органами двух стран относительно туристических путешествий", - сказано в сообщении.

Также стороны обсудили реализацию инфраструктурных проектов в Украине и строительства жилья в Херсонской области для вынужденных переселенцев из оккупированного Крыма.

Боднар поблагодарил турецкую сторону за предоставление гуманитарной помощи в рамках противодействия распространению коронавирусной болезни в Украине.

  • Туристический сезон в Греции начнется 15 июня с открытия отелей для туристов, международные рейсы запустят с 1 июля.
  • 22 мая Португалия заявила, что открывает аэропорты для туристов из европейских стран.
Вадим Ребрина
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