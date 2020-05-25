Украина и Турция ведут переговоры о возобновлении туристических поездок

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Сегодня на встрече замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Турции в Украине Ягмуром Гюльдере договорились начать переговоры о туристических путешествиях. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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"По итогам встречи была достигнута договоренность начать процедуры, связанные с восстановлением авиасообщения между Украиной и Турцией, а также переговорного процесса между компетентными органами двух стран относительно туристических путешествий", - сказано в сообщении.

Также стороны обсудили реализацию инфраструктурных проектов в Украине и строительства жилья в Херсонской области для вынужденных переселенцев из оккупированного Крыма.

Боднар поблагодарил турецкую сторону за предоставление гуманитарной помощи в рамках противодействия распространению коронавирусной болезни в Украине.

Туристический сезон в Греции начнется 15 июня с открытия отелей для туристов, международные рейсы запустят с 1 июля.

22 мая Португалия заявила , что открывает аэропорты для туристов из европейских стран.