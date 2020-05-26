Коронавирус. В России - новый антирекорд по числу умерших больных за сутки

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

В России за последние сутки умерли 174 больных COVID-19, это наивысший показатель с начала эпидемии коронавируса. Об этом сообщает штаб правительства РФ по противодействию эпидемии коронавируса.

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Выявлено 8915 новых заболевших коронавирусной болезнью. За минувшие сутки выздоровел 12 331 человек.

Всего в РФ подтвердили COVID-19 у 362 342 человека, 3807 пациентов умерло, 131 129 больных выздоровели.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания На утро 26 мая в Украине коронавирус подтвержден у 21 584 человек, 644 умерли, 7575 выздоровели.

Динамика заболевания по областям страны.

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