Коронавирус. В России - новый антирекорд по числу умерших больных за сутки

В России за последние сутки умерли 174 больных COVID-19, это наивысший показатель с начала эпидемии коронавируса. Об этом сообщает штаб правительства РФ по противодействию эпидемии коронавируса.
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Выявлено 8915 новых заболевших коронавирусной болезнью. За минувшие сутки выздоровел 12 331 человек.
Всего в РФ подтвердили COVID-19 у 362 342 человека, 3807 пациентов умерло, 131 129 больных выздоровели.
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