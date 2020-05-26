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Коронавирус. В России - новый антирекорд по числу умерших больных за сутки

Коронавирус. В России - новый антирекорд по числу умерших больных за сутки - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
26.05.2020, 15:05

В России за сутки умерли 174 пациента с коронавирусом

В России за последние сутки умерли 174 больных COVID-19, это наивысший показатель с начала эпидемии коронавируса. Об этом сообщает штаб правительства РФ по противодействию эпидемии коронавируса.

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Выявлено 8915 новых заболевших коронавирусной болезнью. За минувшие сутки выздоровел 12 331 человек.

Всего в РФ подтвердили COVID-19 у 362 342 человека, 3807 пациентов умерло, 131 129 больных выздоровели.

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Владислав Сердюк
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Россия смертность коронавирус COVID-19
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