Коронавирус. В Украине за сутки выздоровело почти втрое больше, чем днем ранее

Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

За прошлые сутки в Украине диагностировано 339 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Статистические данные по состоянию на утро 26 мая опубликовал Центр общественного здоровья Минздрава.

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За сутки – 339 новых случаев заболевания (сутками ранее - 259), 6 человек умерли (сутками ранее - также шесть), выздоровел 341 пациент (сутками ранее - 126).

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Всего за время эпидемии коронавирус подтвержден у 21 584 украинцев, 644 человека умерли, 7575 пациентов выздоровели.

Данные о распространении инфекции в мире на утро 26 мая: Бразилия обогнала США по числу смертей в сутки.

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