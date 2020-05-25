ВОЗ приостанавливает испытания гидроксихлорохина в лечении COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения временно прекратила изучение гидроксихлорохина как потенциального препарата от COVID-19 из-за возможных проблем с его безопасностью. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус во время брифинга в Женеве, сообщает CNN.

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Решение принято после того, как в пятницу в медицинском журнале The Lancet была опубликована информация об исследовании, согласно которому лечение коронавирусных пациентов гидроксихлорохином/хлорохином приводит к повышению риска аритмий сердца и смертельного исхода, если сравнивать с теми, кого не лечили по таким схемам.

Гебреесус сказал, что независимая экспертная группа в настоящее время рассматривает вопрос об использовании гидроксихлорохина. Специалисты проводят "всесторонний анализ и критическую оценку всех доказательств, имеющихся в мире".

"Эта проблема связана с использованием гидроксихлорохина и хлорохина в лечении COVID-19. Я хочу повторить, что эти препараты считаются безопасными для применения у пациентов с аутоиммунными заболеваниями или малярией", - сказал глава ВОЗ.

2 апреля в Украине появились протоколы для лечения COVID-19: лечить предписывается в том числе этими препаратами. Их закупили тысячи упаковок.





