Карантин в Киевской области ослабляют: завтра можно будет поехать в столицу

Завтра, 26 мая, в Киевской области произойдет ослабление карантинных ограничений. Об этом на брифинге сообщил врио главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.
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По словам чиновника, в области по состоянию на сегодняшнее утро зафиксирована достаточная для ослабления совокупность трех параметров:
- показатель новых суточных случаев заболевания на 100 000 человек (инцидентность) – 11,94 (должно быть не выше 12,00);
- занятость коек для больных коронавирусом в больницах области – 19,3%;
- охват ПЦР-тестами - 19,34 на 100 000 человек (нужно более 12,00).
С завтрашнего дня будут разрешены:
- регулярные и нерегулярные пассажирские автоперевозки в городах, на междугородном и областном уровнях; количество пассажиров - по числу сидячих мест, обязателен масочный режим;
- работа детских садов;
- работа отелей;
- спортивные мероприятия - не более 50 участников и без зрителей;
- религиозные службы (не более 1 человека на 10 кв. м площади помещения).
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"Решение не окончательное. Если заболеваемость вырастет, карантинные ограничения могут снова усилить", – резюмировал Володин.
В области на 10:00 утра 25 мая официально подтверждено 1437 случаев заболевания, в том числе у 116 детей и 247 медиков. За последние сутки - 18 новых случаев COVID-19.
С 14 марта в медучреждения области поступило 4220 подозрений на коронавирус, за последние сутки - 30. Всего с середины марта установлено меднаблюдение за 6460 контактными лицами.
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