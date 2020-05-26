Коронавирус. Больше всего новых больных за сутки в Киеве и двух областях - карта

Больше всего в Украине новых больных коронавирусной инфекцией СOVID-19 за последние сутки зафиксировали в Киеве, Ровенской и Львовской областях. Ни одного нового заболевшего не было в Николаевской, Сумской и Херсонской областях, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
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В Киеве выявлено 58 новых заболевших, во Львовской области - 45, в Ровенской - 41. Ни разу за прошедшие сутки не поставили диагноз COVID-19 в Николаевской, Херсонской и Сумской областях.
Черновицкая область - единственный регион, где зафиксировали уже более 3000 заболевших. В то же время за последние сутки здесь было в 3,5 раза меньше новых больных, чем сутками ранее.
Постепенно приближается к 3000 инфицированных и Киев. Более 1000 инфицированных - в Киевской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской областях. Более 900 - в Харьковской и Винницкой.
Динамика эпидемии коронавируса в Украине по областям:
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Черновицкая - 3101 заболевших (18 за сутки);
Киев - 2710 (58);
Ровенская - 1475 (41);
Киевская - 1458 (21);
Львовская - 1405 (45);
Ивано-Франковская - 1306 (25);
Тернопольская - 1124 (3);
Закарпатская - 1092 (10);
Харьковская - 930 (18);
Винницкая - 910 (18);
Днепропетровская - 895 (20);
Одесская - 842 (10);
Волынская - 805 (22);
Житомирская - 647 (6);
Кировоградская - 482 (4);
Запорожская - 416 (1);
Черкасская - 392 (1);
Хмельницкая - 370 (6);
Николаевская - 281 (0);
Полтавская - 267 (1);
Херсонская - 177 (0);
Сумская - 166 (0);
Донецкая - 155 (7);
Черниговская - 134 (3);
Луганская - 44 (1).
В список не включена информация с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.
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Карта - Центр общественного здоровья Минздрава