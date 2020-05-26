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Коронавирус. Больше всего новых больных за сутки в Киеве и двух областях - карта

Коронавирус. Больше всего новых больных за сутки в Киеве и двух областях - карта - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
26.05.2020, 08:55

В Киеве - больше всего новых больных с коронавирусом за сутки. В Николаевской, Сумской и Херсонской областях не поставили ни одного диагноза COVID-19.

Больше всего в Украине новых больных коронавирусной инфекцией СOVID-19 за последние сутки зафиксировали в Киеве, Ровенской и Львовской областях. Ни одного нового заболевшего не было в Николаевской, Сумской и Херсонской областях, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

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В Киеве выявлено 58 новых заболевших, во Львовской области - 45, в Ровенской - 41. Ни разу за прошедшие сутки не поставили диагноз COVID-19 в Николаевской, Херсонской и Сумской областях.

Черновицкая область - единственный регион, где зафиксировали уже более 3000 заболевших. В то же время за последние сутки здесь было в 3,5 раза меньше новых больных, чем сутками ранее.

Постепенно приближается к 3000 инфицированных и Киев. Более 1000 инфицированных - в Киевской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской областях. Более 900 - в Харьковской и Винницкой.

Динамика эпидемии коронавируса в Украине по областям:

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Черновицкая - 3101 заболевших (18 за сутки);

Киев - 2710 (58);

Ровенская - 1475 (41);

Киевская - 1458 (21);

Львовская - 1405 (45);

Ивано-Франковская - 1306 (25);

Тернопольская - 1124 (3);

Закарпатская - 1092 (10);

Харьковская - 930 (18);

Винницкая - 910 (18);

Днепропетровская - 895 (20);

Одесская - 842 (10);

Волынская - 805 (22);

Житомирская - 647 (6);

Кировоградская - 482 (4);

Запорожская - 416 (1);

Черкасская - 392 (1);

Хмельницкая - 370 (6);

Николаевская - 281 (0);

Полтавская - 267 (1);

Херсонская - 177 (0);

Сумская - 166 (0);

Донецкая - 155 (7);

Черниговская - 134 (3);

Луганская - 44 (1).

В список не включена информация с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

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  • Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что в случае новых вспышек коронавируса принимать решения о закрытии предприятий и территорий будут местные власти, центральная власть будет лишь контролировать этот процесс.

Читайте также: Карантин. В Киеве и Харькове открылось метро – правила проезда при коронавирусе

Карта - Центр общественного здоровья Минздрава

Марк Сировой
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