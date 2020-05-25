Коронавирус. Шмыгаль рассказал, как будут реагировать на новые вспышки COVID-19

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

В случае, если после ослабления карантин возникнут новые вспышки коронавирусной болезни COVID-19, власти будут пытаться локализовать первоначальные очаги. Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, сначала пытаться сдержать распространение инфекции на уровне предприятия, потом – отдельных сел, городов, районов и областей.

"То есть если есть вспышка в каком заведении - локализируем и наблюдаем. Если болезнь начинает расползаться и у нас на территории района есть несколько таких вспышек, то закрываем район. Если видим 10 проблемных районов из 20 в области - закрываем область, чтобы это не распространялось на всю страну", - сказал он.

При этом он добавил, что центральная власть будет контролировать процесс, но окончательные решения о локализации будут принимать местные власти на основании выводов местных комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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На утро 25 мая коронавирус подтвержден у 21245 человек, 623 больных умерли, 7233 пациента выздоровели. За последние сутки в Украине выявлено 259 новых случаев COVID-19, это наименьшее число новых заболевших с 9 апреля - тогда было 224.

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