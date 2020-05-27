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В Киеве начато ИФА-тестирование медиков на коронавирус

В Киеве начато ИФА-тестирование медиков на коронавирус - Фото
Брифинг Валентины Гинзбург (Фото - пресс-служба КГГА)
27.05.2020, 07:29

К концу недели планируется протестировать на антитела к коронавирусу работников скорой помощи и киевских роддомов

В Киеве начато ИФА-тестирование медиков на антитела к коронавирусу. Об этом заявила директор департамента здравоохранения Киевской государственной городской администрации Валентина Гинзбург, сообщает пресс-служба КГГА.

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Вчера, по ее словам, были бесплатно протестированы более 30 сотрудников бригад Центра экстренной медицинской помощи.

В первую очередь, подчеркнула Гинзбург, будут тестировать медиков, которые непосредственно задействованы в лечении заболевших коронавирусом, прежде всего - бригады скорой помощи. После этого пройдет массовое тестирование сотрудников Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, к концу недели ИФА-тестирование завершат среди сотрудников киевских роддомов.

За день планируется делать около 100 тестов. ИФА-тестирование позволяет выявить тех, кто переболел коронавирусной инфекцией.

СПРАВКА. Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.

Достоинства метода: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.
  • 25 мая ИФА-тестирование начали проводить во Львове.
  • На вчерашний день в Киеве было зарегистрировано 2710 подтвержденных случаев COVID-19, 61 пациент умер, 393 выздоровели.
  • На утро 27 мая в мире заболели COVID-19 5 684 795 человек, 352 225 умерли, 2 430 593 выздоровели.

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Денис Юдин
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