В Киеве начато ИФА-тестирование медиков на коронавирус

В Киеве начато ИФА-тестирование медиков на антитела к коронавирусу. Об этом заявила директор департамента здравоохранения Киевской государственной городской администрации Валентина Гинзбург, сообщает пресс-служба КГГА.
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Вчера, по ее словам, были бесплатно протестированы более 30 сотрудников бригад Центра экстренной медицинской помощи.
В первую очередь, подчеркнула Гинзбург, будут тестировать медиков, которые непосредственно задействованы в лечении заболевших коронавирусом, прежде всего - бригады скорой помощи. После этого пройдет массовое тестирование сотрудников Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, к концу недели ИФА-тестирование завершат среди сотрудников киевских роддомов.
За день планируется делать около 100 тестов. ИФА-тестирование позволяет выявить тех, кто переболел коронавирусной инфекцией.
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