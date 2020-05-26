В Киеве вдвое выросло суточное число заболевших коронавирусом

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За прошлые сутки, 26 мая, в Киеве диагностировали 58 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: это ровно вдвое больше, чем за предыдущий день. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Заболели 24 женщины в возрасте от 19 до 81 года, две девочки 8 и 17 лет, а также 29 мужчин от 18 до 81 года и трое мальчиков 9, 15 и 16 лет.

Среди новых заболевших - 16 медиков. За эти сутки в Киеве госпитализированы 12 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего заболевших за сутки – в Дарницком (12 человек), Днепровском (10) и Деснянском (8) районах.

Всего с начала эпидемии в Украине только в столице подтверждено 2710 случаев заболевания COVID-19. Из этого числа пациентов 61 умер, вшестеро больше - 393 - выздоровели.

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Вчера, 25 мая, в Киеве, Харькове и Днепре открылось метро и заработал в обычном режиме наземный транспорт. Возможную вспышку заболевания из-за этого стоит ожидать не ранее конца недели: через пять-семь дней после заражения (типичный инкубационный период вируса SARS-CoV-2) появятся первые симптомы у подхвативших инфекцию.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания На утро 26 мая в Украине коронавирус подтвержден у 21 584 человек, 644 умерли, 7575 выздоровели.

Динамика заболевания по областям страны.

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