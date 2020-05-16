В Украине спад эпидемии коронавируса ожидается в конце мая - исследование

Иллюстративное фото: Laurent Gillieron/EPA

В Украине начало спада эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 может произойти в третьей декаде мая 2020 года. Такой прогноз сделала команда проекта Форсайт COVID-19 мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ имени Игоря Сикорского, сообщает пресс-служба вуза.

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"Результаты краткосрочного прогнозного моделирования количества больных COVID-19 в Украине и Киеве на 16-20 мая получены с использованием многослойной нейронной сети Back Propagation на основе механизма "скользящего окна" с количеством точек данных для обучения нейронной сети-12", - отмечается в сообщении.

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Прогноз заболеваемости COVID-19 на пять дней в Украине (фото - wdc.org.ua)

По их данным, для Украины на пятнадцатидневном отрезке времени (6-20 мая) характер развития пандемии приобретает более четкий линейного характера с уровнем "плато" - 400-550 новых инфицированных в день.

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Прогноз заболеваемости COVID-19 на пять дней в Киеве (фото - wdc.org.ua)

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"По результатам прогнозного моделирования такой характер развития процесса может продлиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которой вероятно наступит пик пандемии. После этого пандемия, вероятно, может пойти на спад (количество ежедневно выздоровевших людей будет устойчиво большей количества ежедневно инфицированных)", - подчеркивается в сообщении.

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Специалисты добавили, что для Киева, в течение пятнадцатидневного отрезка времени (6-20 мая) процесс развития пандемии пока более нестационарный с вероятным снижением его волатильности и приобретением более четкого линейного характера на следующей неделе с уровнем "плато" - 40-50 новых инфицированных в день.

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Средняя абсолютная погрешность не превышает 2.2%. С более подробной информацией можно ознакомиться тут.

Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 528 человек, из них 49 детей и 92 медработника, выздоровели 433 человека. 16 мая в

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