Коронавирус. В Украине за сутки выздоровело рекордное количество людей

В Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 528 человек, из них 49 детей и 92 медработника, выздоровели 433 человека. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
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По его словам, за сутки зафиксирован 21 летальный случай, выздоровели 433 пациента. "Это наибольшее количество за все время пандемии", - подчеркнул Степанов.
На 09:00 16 мая в Украине коронавирус подтвержден у 17 858 человек, из них 1269 детей и 3512 медработников, 497 человек умерли, из них 25 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
Всего 4 906 пациентов выздоровели. За сутки в Украине провели 8960 ПЦР-исследований.
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