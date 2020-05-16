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Коронавирус. В Украине за сутки выздоровело рекордное количество людей

Коронавирус. В Украине за сутки выздоровело рекордное количество людей - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
16.05.2020, 09:25

По данным Минздрава, за сутки зафиксирован 21 летальный случай, выздоровели 433 пациента

В Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 528 человек, из них 49 детей и 92 медработника, выздоровели 433 человека. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, за сутки зафиксирован 21 летальный случай, выздоровели 433 пациента. "Это наибольшее количество за все время пандемии", - подчеркнул Степанов.

На 09:00 16 мая в Украине коронавирус подтвержден у 17 858 человек, из них 1269 детей и 3512 медработников, 497 человек умерли, из них 25 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Всего 4 906 пациентов выздоровели. За сутки в Украине провели 8960 ПЦР-исследований.

  • 15 мая за минувшие сутки зафиксировали 483 новых случаев заболевания (12 мая было 375, 13 мая - 402, 14 мая - 422), 20 человек умерли, выздоровели 330 пациентов. 
  • 15 мая в Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве выявили 81 случай заболевания COVID-19, трое сотрудников госпитализированы.

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Арина Толина
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