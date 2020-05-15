Коронавирус. В Украине третий день подряд растет суточное число заболевших

Иллюстративное фото: Laurent Gillieron/EPA

В Украине за сутки от коронавируса выздоровели 330 пациентов, выявлено 483 новых случая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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На 09:00 15 мая в Украине коронавирус подтвержден у 17 330 человек, 476 человек умерли, 4 473 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 483 новых случаев заболевания (12 мая было 375, 13 мая - 402, вчера - 422), 20 человек умерли (сутками ранее - 17), выздоровело 330 пациентов (сутками ранее - 427).

За сутки проведено 8996 ПЦР-исследований - это наибольшее количество тестов с начала эпидемии, подчеркнул на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

На амбулаторном лечении находятся 11 842 пациента, из них 1004 ребенка и 2797 медиков. Госпитализация потребовалась для 5488 человек, из них 216 детей и 623 медика. Подключение к аппарату ИВЛ потребовалось для 225 человек, в том числе для одного ребенка и 19 медиков.

Правительство Словении объявило об официальном прекращении эпидемии COVID-19 в стране.

Вакцину от коронавируса успешно испытали на макаках.

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